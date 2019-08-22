الشرطة التركية تزعم الإطاحة بالمعتدين على سائحينِ سعوديينِ

البلاد : وكالات

قالت الشرطة التركية الخميس، إنها ألقت القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على مواطنين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

وذكر مصدر أمني تركي، وفقا لـ”وكالة الأناضول” ، أن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه الشقيقان السعوديان، عندما تعرّضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دققت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشرطة ضبطت خلال مداهمة منزلي المشتبه بهما «فرهاد كي» (20 عاما)، و«دوغان كي» (22 عاما)، سلاحا كان بحوزتهما، وهاتفا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.

يذكر أن مجهولين كانا يقودان دراجة نارية اقتربا من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفا وحقيبة من فوق المنضدة في 16 أغسطس الجاري. وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار.

وكانت السفارة السعودية لدى تركيا قد دعت المواطنين السعوديين بعد وقوع الجريمة إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد منطقتي “تقسيم” و”شيشلي” بعد غروب الشمس.