السجن والتشهير والغرامة لـ 3 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

البلاد : واس

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات منطقة القصيم 3 قرارات إدارية بحق مواطنيّن ووافد مخالفين لتعليمات نظام الإقامة وذلك لقيامهم بنقل عدد من المتسللين.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية وذلك على النحو التالي :

1 – معاقبة المخالف المواطن / سعد محسن مسعد المطيري بالتشهير، والسجن لمدة شهر ، ودفع غرامة مالية مقدارها 50,000 ألف ريال .

2 – معاقبة المخالف المواطن / عبدالله حسن عبيد الصعب بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر شهراً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 50,000 ألف ريال .

3- معاقبة المخالف الوافد / وليد علي عاطف بالتشهير ، والسجن لمدة ستة أشهر ، ودفع غرامة مالية مقدارها 50,000 ألف ريال ، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل ، والترحيل ومنعه من دخول المملكة.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك .