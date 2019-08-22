الأمم المتحدة تطالب الهند بوقف الانتهاكات في كشمير

جنيف : وكالات

طالب خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم, الهند بوقف انتهاكات حقوق الانسان في كشمير، وإنهاء الحملة التي تشنها على حرية التعبير والوصول الى المعلومات والاتصالات لقمع الاحتجاجات.

واعرب الخبراء عن القلق إزاء التدابير التي فرضتها الهند والغاء برلمانها للوضع الدستوري المنصوص عليه في ولاية جامو وكشمير، وكذلك إزاء قطع الاتصالات والإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وقنوات التلفزيون شبه التام في جامو وكشمير منذ 4 اغسطس الجاري.

وأشاروا إلى ان قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية لا يحترم معايير الضرورة والتناسب, وان سياسية التعتيم التي تنتهجها الهند تمثل عقاباً جماعياً لشعب جامو وكشمير.

كما أعربوا عن القلق إزاء فرض حكومة الهند لحظر التجول في جميع أنحاء جامو وكشمير وجلب أعداد هائلة من القوات لفرض القيود على حرية التنقل والتجمع السلمي خاصة في وادي كشمير، وتزايد اعداد اعتقال الشخصيات السياسية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين.