إغلاق 11 منشأة ومخالفة 254 محلا بجدة

جدة- البلاد

قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بجولات رقابية ميدانية على المنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة ضمن نطاق محطات الوقود ومحلات بيع الأسماك على طريق المدينة المنورة التي تقدم الخدمات للحجاج ضمن الجهود المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة وحفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة كثفت جولاتها اليومية خلال الفترة الماضية على المنشآت الغذائية خاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة, مبينًا أن الأمانة أغلقت 11 منشأة ومخالفة 254 محلًا تجاريًا ضمن 322 زيارة قامت بها الفرق الرقابية وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات والمنشآت المخالفة.