6 أسرار لتخطفين قلبه وتجعليه مجنوناً ومفتوناً بكِ

يعتبر الإنجذاب هو الخطوة الأولى فى طريق الحب، ولذلك عليكِ أن تتعلمي كيف تخطفين قلبه من المرة الأولى لتطوير مشاعر الإعجاب إلى حب، فذلك هو مفتاح العلاقة الزوجية فى المستقبل، ولكى تجعليه يتعلق بكِ ويتشجع أن يقدم على فكرة الزواج، إليكِ هذه الخطوات…
الإطلالة
يعتبر الشكل والإهتمام بالنفس من أول الأشياء التى تلفت نظره إليكِ، عليكِ أن تكوني جذابة وأنيقة فى إختيار ملابسك والالوان المناسبة إليكِ، لا يهم ان تكون الملابس غالية الثمن، لكن الاهم هو التنسيق ومراعاة المناسب لشخصيتك و شكل جسمك.
النظافة الشخصية
عليكِ الإهتمام بنظافتك الشخصية، إحرصي أن تكون رائحتك جميلة طوال الوقت، وإستخدمى العطور التى تعبر عن شخصيتك، بالإضافة إلى اهمية إستخدام مزيلات العرق، كما ان إهتمامك بشكل ونظافة أظافرك شئ مهم جدا لأن الرجال يهتمون بذلك دائما.
الإهتمامات المشتركة
حاولي أن تعرفي منه الأشياء التى يهتم بها، وشاركيه هذه الإهتمامات دون المبالغة فى ذلك، حاولي الإطلاع على نشرات الاخبار، وتتحدثي معه عن الأحداث الجارية حتى يشعر انكِ فتاة مثقفة ومطلعة ولست تافهة.
كوني طبيعية وعفوية
إحرصي وانتي تتعاملي معه أن تكوني على طبيعتك لا تتصنعي ابدا، كوني مرحة وأبتعدى كل البعد عن “النكد” فالرجال سرعان ما يهربون من “المرأة النكدية”، فالرجال يحبون الفتاة التى تتمتع بروح الدعابة والتى تجعلهم يضحكون وينسوا مشاكل وهموم الحياة.
ينجذب الرجال دائما للمرأة القوية التى تعرف قدر نفسها، لذلك عليكِ أن تتحلي بالثقة بالنفس وتدركين قيمة نفسك حتى تجعليه مجنونا بكِ.
القريبة البعيدة
إجعليه يبحث عنكِ دائما، فلا تكوني قريبة طوال الوقت فيمل منكِ، حاولي أن يكون لديكِ إهتمامات أخرى، إهتمي بعملك وأهلك وأصدقاءك، ولا تبتعدى كل البعد، حاولي أن تحققي هذه المعادلة لكي يشتاق اليكِ دوما، فيصبح مفتوناً وجنونا بك .