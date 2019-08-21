نقص فيتامين د .. 4 أنواع من الطعام تعالج الخطر الكبير!

نقص فيتامين د فى الجسم، يسبب العديد من الأمراض خاصة للعظام ونمو الخلايا.

وبحسب موقع “مايو كلينك”، المتخصص فى الصحة، يعاني العديد من الأشخاص من نقص معدلات الفيتامين، الأهم لتوازن المعادن في الجسم.

فيتامين د يحافظ على مستوى الكالسيوم والفوسفور، فضلًا عن تنظيم عمليات نمو الخلايا.

هذا النقص يتسبب فى الإصابة بالهشاشة، وضعف العضلات والعظام، لذا يستعرض هذا التقرير سبل علاج نقص الفيتامين.

طرق علاج نقص فيتامين د

التعرض لأشعة الشمس.

تناول الأدوية التي تحتوي على الفيتامين كالحبوب أو الحقن.

تناول أغذية غنية مدعمة بفيتامين د.

وحسبما ذكرت “الموسوعة الطبية” فهناك بعض الأطعمة التي تساعد تغذي جسم الإنسان بفيتامين د منها:

– الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة

– اللحوم الحمراء مثل الكبدة.

– صفار البيض.

– الأطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية مثل معظم الأطعمة التي تدهن على الخبز وبعض حبوب الإفطار والفول.