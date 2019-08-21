سجال حاد بين بوتين وماكرون

باريس ــ فرانس برس

ثار نقاش حاد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في جنوب فرنسا عندما شبه سيد الكرملين قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بلاده بأعمال العنف التي رافقت حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية في فرنسا.

وردا على سؤال عن قمع السلطات الروسية التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والاعتقالات التي طالت حوالى ثلاثة آلاف متظاهر منذ منتصف يوليو، أكد بوتين أن ما جرى في بلاده لا يختلف كثيرا عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين.

وقال الرئيس الروسي إن “هذه الحالات لا تحصل فقط في روسيا. أنا مدعو من قبل الرئيس الفرنسي وأشعر ببعض الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكننا نعرف ما حدث خلال تظاهرات السترات الصفر حيث – بحسب إحصاءاتنا – سقط 11 قتيلا و2500 جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية”.

وأورد بوتين هذه الحصيلة على الرغم من أنّ السلطات الفرنسية تقول إن قتيلة واحدة فقط هي مسنة ثمانينية سقطت نتيجة قنبلة مسيلة للدموع بينما كانت تقف على شرفة منزلها، في حين قتل عشرة أشخاص في حوادث تسببت بها حواجز نصبها متظاهرون على الطرقات.