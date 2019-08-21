جريفيث يثمن جهود المملكة لاستقرار جنوب اليمن

جدة ــ وكالات

ثمن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة فى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، من أجل عودة الاستقرار إلى جنوب اليمن.وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، ان الاخير اجتمع مع نائب وزير الدفاع السعودي وكان اجتماعا إيجابيا ومثمرا.

واضاف البيان: جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن.. اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد التقي الجمعة الماضية برئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني حيث تمّ التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة، مع التشديد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.