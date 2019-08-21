ترامب يلغي زيارة للدنمارك بعد رفض كوبنهاجن بيع جزيرة جرينلاند

واشنطن : وكالات

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء زيارة للدنمارك كانت مقررة في أوائل سبتمبر بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمرك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ” الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق”.

وأضاف “وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة، وأشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل”.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر ، حيث كان من المقرر أن يناقش ترامب القطب الشمالي خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

كانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة سخيفة في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وأكدت فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لجرينلاند بأن جرينلاند ليست للبيع إضافتاً إلأى أنها ليست دنمركية وهي ملك لمواطنيها.

وأكد ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.