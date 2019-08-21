النصر يفتح مدرجاته “مجانًا” في افتتاحية الدوري أمام ضمك

خطوة طيبة من إدارة النصر تجاه الأنصار في مباراة ضمك ..

أعلن نادي النصر عن تقديم تذاكر مجانية للجماهير في افتتاحية الدوري ضد ضمك لحاملي تذاكر مباراة التتويج الموسم الماضي.

وكان النصر قد حسم دوري المحترفين الموسم الماضي بعد الفوز أمام الباطن، وحسم اللقب بفارق نقطة عن الغريم الهلال.

ومكافأة من مجلس الإدارة الجديد برئاسة صفوان السويكت، قرر دخول الجماهير التي حضرت مباراة الباطن مجانًا، في موقعة ضمك تقديرًا لهم.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنصر عبر تويتر..

“تقديراً وامتناناً لكل من حضر وساند العالمي في مباراة النصر الباطن واحتفظ بتذكرة التتويج بالكأس الإستثنائي”

“سيتم تقديم تذكرة مجانية لحضور مباراة النصر ضمك الإفتتاحية عند احضار تذكرة التتويج وذلك في مقر النادي او متجر النصر او في يوم المباراة في استاد الملك فهد الدولي”.