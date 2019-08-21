الإطاحة بمقتحمي غرف سائقين ومنازل تحت تهديد السلاح بالرياض

الرياض : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من الإطاحة بمواطنين اقتحما غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات تحت تهديد السلاح .

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن معظم الجرائم المتهمين تمركزت بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ

وقال إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد تمكنت بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمين في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما ، وهما مواطنان / كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضبط بحوزتهما سلاحٍ ناري (مسدس ) و(11) طلقةٍ حية و(191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .