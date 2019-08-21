الأمير فهد بن جلوي يتفقد ميدان سباق الهجن بالطائف ويزور الفعاليات المصاحبة

الطائف : صالح الشدادي

قام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أمس بزيارة تفقدية لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، الذي يشهد هذه الأيام بطولة ولي العهد للهجن بنسختها الثانية .

واطمأن سمو الأمير فهد على حسن التنظيم وتوفير كافة الخدمات للمشاركين والجمهور، ووجه سموه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المشاركين والحضور وإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بهذا المهرجان، خصوصا أنه يحمل اسم سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لهذه الرياضة العريقة.

والتقى سمو الأمير فهد خلال جولته بعدد من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة ووجه سموه بضرورة التزام كافة المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع، وبما يساهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الآباء والأجداد، وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير؛ باعتبارها جزءا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.

وأعرب المشاركون والحضور عن شكرهم للجهود، التي يبذلها سمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن منذ تأسيس الاتحاد. وفي السياق، قام سمو الأمير فهد بن جلوي، بزيارة تفقدية للفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بقرية الهجن، والتي تقام في حديقة الملك فيصل بالطائف .

وتجول سموه في أنحاء القرية والتي تحتوي على سوق شعبي يحتوي على أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية ، بالاضافة إلى متحف الهجن والذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما، التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها .