اختتام فعاليات «ماراثون الألوان» بمشاركة الهواة والمحترفين والعائلات

الطائف – خالد بن مرضاح

اختتمت فعاليات “ماراثون الألوان” ضمن موسم الطائف “مصيف العرب”، التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، حيث شهدت مشاركة أكثر من 3600 متسابق، في 3 مسارات رئيسة، وتقديم جوائز مالية بقيمة 300 ألف ريال، ورافقتها العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، التي لاقت إقبالاً كبيراً وخاصة من الأطفال.



وقد قسمت اللجنة المنظمة الماراثون إلى 3 مسارات رئيسة، خُصص اليوم الأول للعوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم الثاني للهواة، والختامي للمحترفين، وبلغ عدد المشاركين في كل المسارات 3649، وتم تنويع الجوائز لتشمل “العوائل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والهواة، وكبار السن (أكبر من 50 عاماً)، والمحترفين، والسعوديين في سباق المحترفين”.



وقد حقق المركز الأول لفئة المحترفين، المتسابق عبيد محمد النعيمي، من دولة الإمارات، وحقق المركز الأول في فئة الهواة، المتسابق خالد محمد عبدالله هزازي، كما حقق المركز الأول في فئة العوائل، المتسابق عقيل علي هشبل القرني، أما المركز الأول لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان من نصيب المتسابق سعود صغير غميص السفياني.

وقد أقيمت العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لجميع أفراد العائلة، طوال أيام الفعاليات، وشملت كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية والعروض المتنوعة؛ مثل عرض “الطبول، والألوان، والنار، والفقاعات، وألعاب الخفة، والعمالقة”، بالإضافة إلى منطقة الطعام والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، ومناطق أخرى مخصصة للألعاب المهارية والتحديات الرياضية.