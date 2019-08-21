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إدارات الجوازات تبدأ في تنفيذ نظام وثائق السفر المُعدل

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1440 هـ      21 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

بدأت إدارات الجوازات في مناطق المملكة ومنافذها الجوية والبرية والبحرية كافة العمل بالتعديلات المعتمدة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية تنفيذاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ , وذلك ابتداءً من تاريخ صدوره وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية والمعلنة عبر الموقع الرسمي بالمديرية العامة للجوازات ( www.gdp.gov.sa ).

وتشمل التعديلات تمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عاماً فأكثر بتقديم طلباتهن للحصول على جوازات سفر ، والسفر خارج المملكة دون الحاجة لتصريح ، وتمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون والسفر به أو التصريح له بذلك.

صحيفة البلاد

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