نرمين عباس

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء أكبر جسر في العالم بولاية كاليفورنيا لعبور الحيوانات

خاصة حيوان الأسد الجبلي والذي أصبح من أهم رموز التنوع الوراثي المتناقض للحيوانات البرية

ويعتبر من الحيوانات التي يمكن أن تنقرض في خلال الـ 15 عام القادمين إذا لم يحافظ علي سلالتها من الإنقراض

يمتد الجسر علي طول طريق 101 وهو الجسر الثاني بالولاية التي تتميز بالأنفاق

ويمتد الجسر على ارتفاع 200 قدم فوق 10 ممرات للطريق السريع بتكلفة 87 مليون دولار أمريكي

لكن جسر عبور الحيوانات سيكون الأكبر في العالم خاصة في ظل المخاوف التي تتعلق بمرور الحيوانات علي الطرق السريعة ومخاطر تعرضها للدهس

جدير بالذكر أن الإنتهاء من بناء الجسر سيكون في عام 2023 ويمنح الجسر الأسود والذئاب والغزلان والسحالي والثعابين وغيرها من الحيوانات البرية المرور الآمن للوصول لمساحات أرحب والحصول على الغذاء بأمان