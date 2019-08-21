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خوفاً من مخاطر الطرق السريعة

أمريكا تنشئ أكبر جسر بالعالم لعبور الحيوانات

نرمين عباسaccess_time19 / ذو الحجة / 1440 هـ      21 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء أكبر جسر في العالم بولاية كاليفورنيا لعبور الحيوانات

خاصة حيوان الأسد الجبلي والذي أصبح من أهم رموز التنوع الوراثي المتناقض للحيوانات البرية

ويعتبر من الحيوانات التي يمكن أن تنقرض في خلال الـ 15 عام القادمين إذا لم يحافظ علي سلالتها من الإنقراض

يمتد الجسر علي طول طريق 101 وهو الجسر الثاني بالولاية التي تتميز بالأنفاق

ويمتد الجسر على ارتفاع 200 قدم فوق 10 ممرات للطريق السريع بتكلفة 87 مليون دولار أمريكي

لكن جسر عبور الحيوانات سيكون الأكبر في العالم خاصة في ظل المخاوف التي تتعلق بمرور الحيوانات علي الطرق السريعة ومخاطر تعرضها للدهس

جدير بالذكر أن الإنتهاء من بناء الجسر سيكون في عام 2023 ويمنح الجسر الأسود والذئاب والغزلان والسحالي والثعابين وغيرها من الحيوانات البرية المرور الآمن للوصول لمساحات أرحب والحصول على الغذاء بأمان

نرمين عباس

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