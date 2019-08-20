15 مليونا مبيعات مهرجان “تمورنا بركة” في المدينة

المدينة المنورة – محمد قاسم

تشهد المدينة المنورة هذه الأيام فعاليات مهرجان التمور تحت شعار “تمورنا بركة” في دورته الثانية والذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وبلغت مبيعات مختلف انواع التمور نحو 617,305 كيلو في الأربع أيام الأولى من انطلاقته, فيما تربعت العجوة في الصدارة مسجلة أكبر كمية من المبيعات والتي تقدر بـ 228,873 كيلو من بين نحو 23 نوع تشتهر منطقة المدينة المنورة بزراعتها فيما تجاوزت القيمة السوقية للمبيعات حاجز الـ 15 مليون ريال.



وفيما تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات المشاركة أعمالها في المهرجان الذي استأنف العمل أمس بعد توقفه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تضاعفت كميات التمور التي تم استقبالها من مزارع المدينة المنورة , وسجل المهرجان في يومه الأول دخول 63 شاحنة تحمل تمور تزن ١٢٣٨٩٢ كيلو تضاعفت في اليوم التالي لتصل إلى ١٠٦ شاحنة تحمل تمور تزن ١٤٢٢٤٤ كيلو و في اليوم الثالث وصل حجم التمور إلى ١٧٢٠٠٠ كيلو قادمة على متن ١١٩ شاحنة فيما سجل اليوم الرابع منفصلاً 179169 كيلو وصلت على متن 152 شاحنة وسط تنظيم لعملية الدخول والخروج.

وأكدت جميع النتائج التي قامت بها إدارة المختبرات بأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة التمور المعروضة في المهرجان من المبيدات بعد خضوع أكثر من ٩٠ عينة للاختبار حيث تخضع العينات المختبرية المسحوبة من المهرجان لأجراء الكشف المتقدم الذي يمر بعدة مراحل بدءا من الفرز وتحديد مصدر التمور حتى مرحلة تنقية العينة وفحصها وظهور نتائجها.



الجدير بالذكر أن المهرجان يقام في الموقع الجديد الذي هيئته أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة تصل إلى 150 ألف م2 ويضم مناطق الحراج ومنطقة للخدمات الرئيسية ومكاتب للمحرجين ومسجد وأكثر من 500 موقف للسيارات.

كما أن محلات بيع التمور بالمدينة المنورة تشهد هذه الأيام إقبالاً كبيرا من جانب حجج بيت الله الحرام، إذ يحرص الحجاج على شراء تمور المدينة وخاصه العجوه.