وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل ريش اللحم المشوية بصوص الديمى جلاس

خاص البلاد – نيفين عباس

صوص الديمى جلاس من الصوصات الغنية التى تعطى مذاق رائع للحوم

لأنه يصنع من مرق لحم خالص ومكثف ليعطى مذاق عميق لأطباق اللحوم المختلفة

ويتطلب عمل الديمى جلاس بعض الخطوات لعمله، لذا أصبحت بودرة الديمى جلاس التى تباع فى الأسواق الحل الأمثل لعمل صوص الديمى جلاس بدلاً من تكبد معاناة وضع اللحم بالفرن لساعات للحصول على مرق مكثف منه

المقادير اللازمة لعمل ريش اللحم المشوية بصوص الديمى جلاس

ريش لحم

2 ملعقة كبيرة صوص ديمى جلاس

ربع كوب ماء بارد

ربع كوب صوص باربكيو مدخن

ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض

مكعبات زبدة

فلفل إسود

طريقة عمل ريش اللحم المشوية بصوص الديمى جلاس

فى البداية تدق ريش اللحم بواسطة مطرقة المطبخ حتى تتساوى فى الحجم

يذوب صوص الديمى جلاس فى الماء البارد ويترك جانباً

تدهن ريش اللحم بزيت الزيتون وتترك ساعتين

تذوب الزبدة على النار

ثم تشوى ريش اللحم على الجانبين حتى تنضج

ترفع الريش من المقلاة

وبنفس المقلاة يضاف مكعبين زبدة ويضاف له صوص الباربكيو المدخن والعسل والديمى جلاس

تقلب وتترك حتى نحصل على صوص كثيف

ثم توضع الريش مرة أخرى بالصوص

تغرف فى طبق التقديم وتقدم ساخنة بعد أن ترش بالفلفل الإسود

إذا إحتاجت الوصفة للقليل من الملح يضاف لها، علماً بأن صوص الديمى جلاس يحتوى على كمية من الملح