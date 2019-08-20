مايكروسوفت توقف دعم Windows 7.. ماذا سيحدث لجهازك وما البديل؟

معظم مستخدمي الكمبيوتر يستخدمون نظام التشغيل Windows 7 لكن هؤلاء سيتلقون الصدمة بمعرفتهم أن شركة مايكروسوفت ستلغي دعم النظام بداية من 14 يناير المقبل، بسبب سياسات الشركة.

دورة نظام التشغيل

لكن على هذا الصعيد أوضحت الشركة عبر موقعها الإليكتروني، التفاصيل في بيان، بأنها ستتوقف عن دعم نظام تشغيل Windows 7 بداية من 14 يناير 2020.

وذلك بسبب سياسة الشركة التي تلتزم بتوفير الدعم للمنتج لمدة 10 سنوات، حتى يجري التركيز على دعم تقنيات أحدث والتجارب الجديدة.

نظام تشغيل Windows 7 صدر في 22 أكتوبر 2009، وبالتالي فإن مده دعمه انتهت.

كما لن يتمكن المستخدمون بعد تاريخ 14 يناير المقبل من استخدام المساعدات الفنية، مثل تحديثات البرامج من Windows Update التي تساعد في حماية جهازك.

ونصحت الشركة بترقية نظام التشغيل إلى قبل شهر يناير لعام 2020، لتجنب الموقف الذي تحتاج فيه إلى الخدمة أو الدعم الذي لم يعد متوفرًا.

موقف جهازك بعد انتهاء مهلة الدعم

يمكن لجهازك العمل بنظام التشغيل Windows 7 ولكنه سيكون أكثر عرضة للمخاطر الأمنية والفيروسات>

يستمر تشغيل جهازك كالمعتاد ولكنه لن يتمكن فيما بعد لن يستطيع تلقي تحديثات البرامج، بما في ذلك تحديثات الأمان.

كما لن تقدم الشركة أي دعم فني أو تقني، والبديل هو ترقية النظام إلى Windows 10، عن طريق شراء الإصدار الكامل للبرنامج وتثبيته.

هل يمكن ترقية النظام بشكل مجاني؟ وما هو البديل؟

لا، فقد انتهى عرض الترقية المجانية إلى Windows 10 في يوليو 2016، وستكون بحاجة إلى شراء الجهاز بالكامل.

ووفقا لموقع مايكروسوفت، يبلغ سعر Windows 10 2800 جنيه، بينما يبلغ سعر Windows 10 برايم 3900 جنيه.