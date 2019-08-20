شرطة القصيم تطيح بخاطفة الطفل الرضيع

بريده ـ البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى ، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة ، وقد تبين أنها مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم القبض عليها؛ حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، قد سبق وأعلنت أن الجهات الأمنية تحقّق في اختفاء طفل حديث الولادة، بمستشفى الولادة ببريدة.

وأوضحت أن الطفل اختفى في أثناء وقت الزيارة، عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، وعلى الفور تمّ تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية، وشرطة المنطقة؛ التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكّدت مديرية صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.