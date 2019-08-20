نرمين عباس

إبراهيم عكاشة، شاب مصري ظهر في شوارع القاهرة وتشابهت ملامحة مع علاء الدين الشخصية الإسطورية الشهيرة

فبين ملامح الوجه ولون البشرة والشعر تشابه الشاب المصري مع علاء الدين لدرجة أنه واجه صعوبات في إقناع الأطفال أنه ليس علاء الدين الحقيقي

ولفت الشاب المصري أنه يواجه صعوبة في إقناع الأطفال أنه ليس علاء الدين نظراً لملامحه المطابقة للشخصية تماماً

وبالتفكير في الأمر وجد الشاب المصري أن من الأفضل له أن يقدم عمل فني للأطفال يعلمهم التقاليد

ويقدم في العمل نصائح مستخدماً فيها ملابس ومكياج مشابه تماماً لعلاء الدين لسهولة إقناع الأطفال بالأفكار المقدمة

وفور نشره للعمل الفني الذي تابعه مئات الآلاف علي مواقع التواصل الإجتماعي، تلقي علاء الدين المصري دعماً كبيراً من المشاهير

وأوضح أن حلمه لم ينتهي بعد، فهو يحلم بتقديم تجربته ونجاحه من مواقع التواصل إلي أرض الواقع خاصة عشاق الشخصيات الأسطورية للكرتون