بالصور.. حملة لإنقاذ شجر المانجروف

نرمين عباس

أشجار المانجروف أو الأيكة الساحلية هي نباتات تعيش في البيئة الشاطئية المالحة

وتتواجد في المناطق الإستوائية الضحلة الواقعة تحت تأثير المد البحري

ويوجد منها ما يقرب الـ 100 نوع منها 18 فصيلة و 23 جنس ينتشر بالمناطق الإستوائية وتحت الإستوائية

وفي ذلك الصدد ومع التغيرات البيئية التي تشهدها الأرض أصبح خطر إنقراض شجر المانجروف وارد

لذلك قام سنغالي يدعي حيدر علي بإطلاق حملة لإنقاذ أشجار المانجروف في محاولة لإنقاذ البيئة

وتمكن بعد نجاح الحملة في زرع ما يقرب من 152 مليون شتلة بالتعاون مع المواطنين المحليين فى دلتا كوسامانسى جنوب السنغال علي مدار 10 سنوات كاملة

ليتحول اليوم مشروع إنقاذ أشجار المانجروف واحداً من أهم وأضخم المشاريع الإقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ البيئة