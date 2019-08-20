بالصور.. أنظار العالم تتجهة لمؤتمر الروبوت العالمي ببكين

نرمين عباس

تتجه أنظار العالم إلي بكين عاصمة الصين، بعد إنطلاق مؤتمر الروبوت العالمي لعام 2019 ويستمر من 20-25 أغسطس

يحل ما يقرب من 200 ضيف من 22 دولة مختلفة مشاركة بالمؤتمر

ويتم عرض أحدث الروبوتات من بينها روبوت طائر وعائم بالإضافة لروبوتات ذكية قادرة علي إجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية المتعددة

ويشارك 4500 متسابق إحترافي بالمؤتمر يقدمون أكثر من 700 روبوت متخصص فى أكثر من 21 تطبيقًا صناعيًا من الآن وحتى نهاية المؤتمر

أيضاً عرض طائرة بدون طيار ألمانية أستوحت الشركة المصممة تصميم هيكلها من طائر النورس لتحاكي طريقة طيرانها كالطيور

كذلك تقديم روبت بشكل كلب وهو أول حيوان إنطلق للفضاء