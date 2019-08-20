الفيصل يوجه مديري المكاتب بحل مشاكل المدرجات

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بتكليف مديري مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي ومتابعة الحضور الجماهيري وحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجمهور أثناء حضورهم في الملاعب وتلافي هذه الصعوبات ومتابعة تنظيم الأندية لمبارياتها والرفع بتقارير عاجلة عقب انتهائها، وذلك حرضا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على توفير البيئة المناسبة والملائمة للمشجع الرياضي وتحفيزه على حضور المباريات وتوفير كافة الخدمات الممكنة، بعيدا عن أي عوائق تؤثر على استمتاعه بالمباراة.