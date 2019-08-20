العنب الهندي والعسل أسهل وصفات تفتيح البشرة

BoldSky تعانى الكثير من الفتيات من مشكلة أسمرار لون البشرة بشكل كبير عقب فترة عودتهم من المصيف، مما يسبب لهن الإحراج، ويهز الثقة بالنفس خلال هذه الفترة، في هذا التقرير نقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعدك على استرجاع لون بشرتك فى المنزل، ومن دون الاضطرار إلى استخدام أى من المواد الكيميائية التى تساعد على استرجاع لون البشرة الطبيعى، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع “

ماسك العسل وعشبة عنب الثعلب الهندى:

يعمل ماسك العسل وعشبة عنب الثعلب الهندى على إضاءة البشرة وتفتيحها، نظراً لما يحتويه من خصائص طبيعية مبيضة للبشرة، فقم بإستخدام هذا الماسك عن طريق إتباع الخطوات التالية.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة عنب الثعلب الهندى.

عنب الثعلب الهندى

طريقة الاستخدام:

– قومى بإحضار وعاء، ثم ضيفى كل من مسحوق عنب الثعلب الهندى وعصير الليمون والعسل.

– اخلطى جميع المكونات جيداً، حتى يصبح لديك خليط ناعم متجانس.

– ضعى الخليط على وجهك ورقبتك من 15 الى 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

– تكرر هذه العملية مرة واحدة اسبوعياً، حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.