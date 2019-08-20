” الشؤون الإسلامية ” تشارك في معرض الصين الدولي للكتاب .. غداً

البلاد_متابعات

ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض الذي يضم مجموعة من الجهات الحكومية المشاركة، وتشارك الشؤون الإسلامية بعرض عدد كبير من إصداراتها العلمية انطلاقاً من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف

إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر ومراكز علمية فضلاً عن الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها في كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة إلى بشكل خاص

كما يتضمن ركن الشؤون الإسلامية عرض لكافة إصدارات مجمع الملك فهد من المصحف الشريف وترجمة معانيه وبعدة لغات عالمية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تشارك في المعرض هذا العام بركن متميز يعرض إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.

واختتم الشيخ عبدالعزيز الحمدان ــ تصريحه ــ بالدعاء إلى المولى –عزوجل- بأن يحفظ ولاة الأمر في بلادنا المباركة ويزيدهم عزاً وتوفيقاً، ويجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين .