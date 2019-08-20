الدوحة تقر بانتهاكاتها لحقوق عمال المونديال

جدة ــ وكالات

اقرت الحكومة القطرية، بالانتهاكات التي طالت الآلاف من العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الدوحة من قبل العمال خلال الأشهر الماضية. وبحسب موقع “اسكاي نيوز” جاء الاعتراف القطري في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة. ووفقاً للبيان اقرت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم “وجود تدفق سلبي” لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ”التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد”، وفقا للبيان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور”. وبرغم الاعتراف القطري إلا أنه لا تزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم يتم معالجتها، فالظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية والإنسانية تظل تطارد الحكومة القطرية، التي ستواجه في سبتمبر المقبل تقريرا من مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة يتضمن الانتهاكات على العمال وكذلك الإجراءات التعسفية ضد موطني قطر الذين سحبت جنسيتهم.