الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 إرهابياً في سيناء

القاهرة : وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم (الثلاثاء)، مقتل 11 من «العناصر الإرهابية» في محافظة شمال سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وقالت الوزارة في بيانها إنه استمراراً لجهودها «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه تمت «مُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصراً».

وذكرت الوزارة أن المشتبه بهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار دون توضيح هوياتهم أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو مصابون بين قوات الأمن، أم لا.