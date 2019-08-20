الإقتصاد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 2.9 مليار ريال

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1440 هـ      20 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 23.96 نقطة ليقفل عند مستوى 8589.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف, الحكير, أنابيب, الوطنية للتعليم, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات زين السعودية, مجموعة فتيحي, الدوائية, سيسكو, والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.09% و 8.63% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، أميانتيت, الإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 17.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3876.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.

صحيفة البلاد

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