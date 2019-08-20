إنقاذ ثلاثينية تعاني من متلازمة هيلب بمستشفى الثغر بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الثغر العام بجدة بقيادة الدكتورعبدالله الشريف رئيس قسم الجراحة و بمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر تعاني من ألم شديد في البطن منذ أكثر من عام

حيث تم تشخيصها منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) أثناء فترة حملها ،و تمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1%، و بعد أن تم عمل الفحوصات و الأشعة اللازمة تبين وجود تضخم و تحول الطحال ( فوق المعدة )، و وجود تجمع دموي كبير بداخله حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2% من مجموع الحالات .

كما تبين حاجة المريضة لإستئصال الطحال و التي تكللت بالنجاح ولله الحمد و تماثلت المريضة للشفاء و خرجت من المستشفى و هي بصحة جيدة.

يذكر أن وزن الطحال المستأصل ما يقارب ٣ كيلوجرام مقارنه بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل حوالي ١٥٠ جرام ( ما يقارب ٢٠ ضعف من الوزن الطبيعي ) .