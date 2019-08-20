إصابة 17 شخصا في انفجارات شرقي أفغانستان

كابول ـ رويترز

أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا في انفجار 6 عبوات ناسفة جرى زرعها بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان، بينما أبطلت قوات الأمن 6 قنابل أخرى بالمنطقة التي تعد معقل تنظيم داعش الإرهابي. وقال المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم إن انفجارين وقعا في منطقتين بمدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم، أثناء توجه المواطنين لمكان للاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال أفغانستان عن بريطانيا.

وأضاف البيان أن “6 انفجارات وقعت، في حين عثرت القوات الأمنية الأفغانية على 6 عبوات ناسفة تم زرعها في السابق وقامت بإبطال مفعولها”، موضحا أن 10 من بين المصابين تلقوا العلاج وعادوا لمنازلهم.

ويعرف إقليم نانجارهار بأنه معقل تنظيم داعش منذ ظهوره في أفغانستان مطلع عام 2015. وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت، امس الأول مقتل 10 مدنيين على الأقل إثر اصطدام مركبة بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم بلخ شمال أفغانستان.