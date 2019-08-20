أول صورة للبشير داخل قفص الاتهام

الخرطوم ــ وكالات

قضت محكمة سودانية في الخرطوم بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما. وظهر البشير، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، أثناء أول جلسة لمحاكمته تتعلق بتهم بالفساد وإساءة استخدام المال العام. وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما،

وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وبعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما. في غضون ذلك أفاد المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، أن قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.

وأكد المجلس أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي بسبب تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها، وجدد المجلس التزامه مع قوى التغيير بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في البلاد. ورغم إعلان المجلس العسكري تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها للمجلس السيادي، فإن القوى المعارضة التي وقعت الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري كانت أعلنت حسم أسماء مرشحيها للمجلس السيادي، بعد خلاف ثار حول اسمين، حيث دفع تجمع القوى المدنية باسم عائشة موسى، فيما رشح تجمع المهنيين السودانيين، طه عثمان،واعتمدت قوى التغيير في وقتٍ سابق أسماء صديق تاور لقوى الإجماع، ومحمد الفكي للتجمع الاتحادي، وحسن شيخ إدريس لنداء السودان. من جهته، حسم المجلس العسكري اختيار مرشحيه للسيادي، حيث اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.