آبل تكشف عن أسماء جديدة لأحدث إصداراتها سبتمبر المقبل

تتجه شركة أبل للكشف عن أسماء جديدة لهواتف أيفون الخاصة بها خلال شهر سبتمبر المقبل، إذ تواجه الشركة مشكلة مرتبطة باسم أجهزتها المقرر أن تصدر الشهر المقبل، وعلى هذا النحو، من غير الواضح كيف ستختار أبل التسمية الجديدة.

وتتكون التشكيلة الحالية من جهاز iPhone XS ، و XS Max الأكبر حجما والأعلى سعرا، و iPhone XR ، وهو أرخص وبإمكانيات أقل.

ويشاع أن الهواتف الجديدة لديها نفس البنية ولن تضم تغيرات كبيرة، مما أدى إلى تساؤلات حول كيفية تسمية هذه الهواتف، فيمكن أن تلتزم أبل بالأحرف وتطلق على الهاتف الجديد XI ، على سبيل المثال، أو يمكن أن تسقط الأحرف بشكل نهائى بالطريقة نفسها كما فعلت مع أجهزة الـ iPad . ولكن تشير سلسلة جديدة من التقارير إلى أن الهواتف الجديدة يمكن تسميتها بالفعل iPhone 11 ، ويشاع أن النسخة الفاخرة تسمى iPhone 11 Pro ، ومن المقرر أن تحتفظ النسخة الأكبر بـ “ Max “. ومن شأن ذلك أن يكون اسم الهاتف iPhone 11 بدلاً من iPhone XR ، و iPhone 11 Pro بدلاً من iPhone XS ، و iPhone 11 Pro Max سيكون بديلا لـ iPhone XS Max .