255 مدرسة للتحول الرقمي ببوابة المستقبل في مكة

مكة المكرمة : البلاد

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 255 مدرسة للتحول الرقمي ببوابة المستقبل، حيث سيشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، و 175 مدرسة للفصل الدراسي الثاني.

وأعدت إدارة تعليم مكة استعداداتها وإمكاناتها التعليمية كافة لتنفيذ المشروع استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية من قبل اللجان شملت على ورش عمل للمشرفين والمشرفات وتشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس.

ويهدف برنامج التحول الرقمي إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتوجيه الطلاب للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية، والتوسع في عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل، والتحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز الاستراتيجيات الحديثة وتدعم فرص التعليم الذاتي.