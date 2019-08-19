مهندسون ومهندسات سعوديون يعيدون لـ«سوق عكاظ» بريقه

الطائف – خالد بن مرضاح

ظهر سوق عكاظ هذا العام، ضمن موسم الطائف، بحلة جديدة أثارت إعجاب زواره ومرتاديه، من حيث استحداث المباني وإعادة تجديد المرافق، وقد شملت حي العرب الذي تقام فيه الفعاليات المصاحبة لإحدى عشرة دولة عربية، والأسواق التاريخية، فتيان عكاظ، فرسان عكاظ، و ساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى جادة عكاظ والمسرح الرئيس.

حيث شارك في إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق وبنائها من جديد ١٤ مهندسا ومهندسة من أبناء الوطن؛ بدءًا من التصميم وحتى مرحلة التشغيل، والتي تمت خلال ٩٠ يوما في تحد صعب تم خلاله إنجاز العمل حسب المخططات المطلوبة والتصاميم المقترحة، كما شارك في هذا العمل الضخم مجموعة من الفنيين السعوديين الذين ساهموا في تنفيذ وتشغيل العديد من الفعاليات.

وقد عبر المهندسون والمهندسات الذين خاضوا هذه التجربة الفريدة، عن سعادتهم بهذه التجربة، التي ساهمت في تطوير قدراتهم ومعارفهم، فقد تم من خلال ماقدموه من جهد مضاعفة المساحات التشغيلية والمرافق الخدمية في السوق إلى أكثر من 3 أضعاف .

وقد تمت إعادة بناء السوق من جديد، وإعادة هيكلة البنية التحتية بالكامل؛ بهدف إثراء تجربة الزائر، وخلق ترابط بين عناصر ومكونات السوق، حيث يستهدف الموسم بفعالياته أكثر من مليون زائر، ويهدف إلى توليد حراك سياحي، واقتصادي، يساهم في تطوير الطائف وانتعاشها اقتصادياً، ويعزز من مكانتها كمصيف للعرب.