مجسمات الحرمين والأساور أبرز مشتريات الحجاج من أسواق مكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تشهد الاسواق التجارية الشعبية والمركزية في مختلف احياء مكة المكرمة وخاصة المناطق المركزية المحيطة بالمسجد الحرام كالمسفلة والعزيزية وجرول وشارع المنصور والمعابدة تشهد حركة دؤوبة من ضيوف الرحمن على مدار الساعة الذين انتشروا في هذه الا سواق منذ نزولهم من المشاعر المقدسة لابتياع هداياهم المفضلة لتقديمها لا هلهم وذويهم ، بعد ان من الله عليهم باداء مناسك حجهم بكل يسر وسهوله .

” البلاد ” تجولت في هذه الا سواق ورصدت حركة ضيوف الرحمن بداخلها والتقت بهم لمعرفة انطباعاتهم وماهي ابرز السلع التي يحرصون على ابتياعها من هذه الا سواق المكية لتقديمها كهدايا لاهلهم وذويهم واصدقائهم.

حيث تحدث في بداية الجولة الحاج اقبال عبد الحق خان من با كستان الذي وجدناه بصحبة زوجته وشقيقته وابنة اخيه فقال نحرص على الذهاب لا سواق مكه المكرمة بعد ان ننتهي من اداء مناسك الحج لكي نقوم باختيار وشراء هدايا اسرنا واصدقائنا والتي من ابرزها سجاجيد الصلاة والا ساور للنساء والقلائد والخواتم والا قمشة الخام والشرا شف والجلابيات والعمة والفوط اضافة الى صور ومجسمات الحرمين الشريفين وغار حراء وغار ثور والمشاعر المقدسة ومسا جدها كمسحد نمره ومسجد المشعر الحرام ومسجد الخيف كما نحرص على شراء التمور والمكسرات بانواعها.

وقالت الحاجة فتحية عبد العزيز زنوت من جمهورية مصر العربية والتي وجدناها بصحبة عددا من رصيفاتها الحاجات يتسوقن في سوق العزيزية المركزي انهن يحرصن على شراء المجوهرات بانواعها الا صلية والا كسسورات التقليدية والسجاجيد والا قمشة والشراشف والجلابيات والخواتم الرجالية والنسائية والساعات والا قلام والجوالات والتحف بانواعها وصور الحرمين والمشاعر المقدسة.

اما الحاج عبد المريم معطي الشمري من العراق فقال بعد ان من الله علبنا وتمكنا من اداء مناسك الحج بيسر وسهوله بتوفيقه عزوجل ثم بجهود رجال هذه البلاد المباركة من رجال امن ومدنيين بذلوا جهودا كبيرة من اجل خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل عليهم اداء هذا النسك تجدنا اليوم وقد هرعنا لا سواق مكة المكرمة للا طلاع على مختلف المعروضات فيها من سلع مختلفة ومتنوعة وذلك لا بتياع مانراه متاسبا كهدايا نقدمها لأسرنا.

وقال الحاج عمر سليمان بكر من السودان نحرص على التواجد هذه الا يام في اسواق مكة المكرمة وخاصة الا سواق الشعبية لانها ذات اسعار مناسبة خلاف الا سواق المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لا اسعار السلع فيها مرتفعة جدا حيث نبتاع مانريد تقديمه لا هلنا وذوينا واصدقائنا من هدايا ينتظرونها كاحلى هدية تذكارية تاتيهم من بلاد الحرمين الشريفين ومن الهدابا الملبوسات الرجالبة والنسائية والطفولية با نواعها وسجاجيد الصلاة واساعات والخواتم والا قلام والجوالات والسبح وبعض الحجاح يقتثرون في هداياهم على شراء السبح وسجا جيد الصلاه وصور الحرمين الشريفين والا ماكن المقدسة.