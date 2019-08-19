الدولية

ماذا قدم أردوغان لليهود حتى يحصل على وسام الشجاعة اليهودي ؟

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1440 هـ      19 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري تانجو أوزجان ، أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان صديق للوبي اليهودي والصهيوني في أمريكا وأن كل ما يقوله ضد إسرائيل كذب وخداع .

وأشار النائب الجمهوري إلى أن أردوغان قد حصل منذ عدة أعوام على وسام الشجاعة من إحدى الجماعات اليهودية في أمريكا ، متسائلاً ” ماذا قدم أردوغان لليهود كي يحصل علي وسام الشجاعة اليهودية ؟

وأضاف “أكثر ما يحزنني أن وسام الشجاعة اليهودية معلق في رقبة أردوغان، وطول الوقت يتجول في الشوارع والميادين ويقول القدس هي قدسيتنا والقدس قبلتنا الاولي؟”

 

صحيفة البلاد

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