ماذا قدم أردوغان لليهود حتى يحصل على وسام الشجاعة اليهودي ؟

جدة : البلاد

أكد النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري تانجو أوزجان ، أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان صديق للوبي اليهودي والصهيوني في أمريكا وأن كل ما يقوله ضد إسرائيل كذب وخداع .

وأشار النائب الجمهوري إلى أن أردوغان قد حصل منذ عدة أعوام على وسام الشجاعة من إحدى الجماعات اليهودية في أمريكا ، متسائلاً ” ماذا قدم أردوغان لليهود كي يحصل علي وسام الشجاعة اليهودية ؟

وأضاف “أكثر ما يحزنني أن وسام الشجاعة اليهودية معلق في رقبة أردوغان، وطول الوقت يتجول في الشوارع والميادين ويقول القدس هي قدسيتنا والقدس قبلتنا الاولي؟”