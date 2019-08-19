حفل مبهر في تدشين “دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”

جدة- بدر النهدي

شهدت مدينة جدة، أمس الأول، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين، في موسمه الجديد 2019-2020 ، الذي أقيم في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعدد من الرياضيين والأسماء البارزة في عالم كرة القدم؛ محلياً وعربياً

وقد شهد الحفل العديد من الفقرات المميزة، التي نالت استحسانا كبيرا لدى الوسط الرياضي؛ كونها اشتملت على طرق استثنائية لتقديم كافة تفاصيل الموسم؛ كان أبرزها موسيقى البرتوكول الخاصة للدوري السعودي للمحترفين، التي قدمها الموسيقار المصري محمد سرور عبر العزف على آلة الكمان، بطريقة مميزة.

التميز كان حاضرا أيضا في طريقة تقديم نسخة كأس البطولة، التي أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل عن استمرار تسميتها رسميا ببطولة” دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” حيث كانت طريقة تقديم الكأس الاستثنائية، بطريقة أكثر من استثنائية، وذلك بنزول الكأس من الأعلى إلى الأسفل بطريقة مبتكرة

كما كان التميز حاضراً في طريقة تقديم الأندية المشاركة التي اصطفت بالترتيب حسب جدول الترتيب في الموسم الماضي، وذلك بتواجد المدرب مع عدد من اللاعبين والإداريين لكل فريق، الذين دشنوا خلال الافتتاح أيضاً أطقمهم الرئيسة لموسم 2019-2020 ، وكانت روابط مشجعي الأندية حاضرة أيضاً بقوة في المدرجات لتشجيع أنديتها؛ تزامناً مع دخول فريقها المفضل، كما شهد ملعب الجوهرة الرئيس إطلاق الألعاب النارية تزامناً مع خروج الحضور من الحفل.