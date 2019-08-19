باكستان تحتج على انتهاكات الهند لاتفاقية وقف إطلاق النار

إسلام آباد : واس

استدعت الخارجية الباكستانية اليوم نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على عمليات القصف التي تمارسها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن مدير عام إدارة جنوب آسيا بالوزارة سلم نائب السفير الهندي بعد استدعاءه مذكرة احتجاج تضمنت إدانة باكستان لانتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، واستمرارها في قصف المناطق الباكستانية المأهولة بالسكان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين خلال اليومين الماضيين.

كما حثت باكستان الجانب الهندي بضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار والحفاظ على السلام في منطقة الخط الفاصل والحدود الدولية بين البلدين، وأن تسمح الهند لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان بأن يؤدي واجبه اللازم في المنطقة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.