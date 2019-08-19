القبض على خاطفة رضيع مستشفى الولادة ببريدة

بريدة : البلاد

أعلنت شرطة منطقة القصيم العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال في بريدة

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إلى أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى ، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة ، مواطنة في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليها

حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم

وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره