الإعلان رسمياً عن ذوبان أول نهر جليدي في أيسلندا

نرمين عباس

دشنت آيسلندا لوحة تذكارية مخصصة لأوكيوكول، وهو أول نهر جليدي إندثر في الجزيرة بسبب التغير المناخي الناتج عن ظاهرة النينو

في خطوة يقضي الهدف منها بتسليط الضوء على تداعيات الاضطرابات المناخية الناتجة عن تلك الظاهرة

وتوقع خبراء الأرصاد أن يفقد المزيد من الجبال الثلجية خلال الـ 200 عام المقبلة

وقامت آيسلندا بتدشين لوحة تذكارية إحياءاً لذكرى الجبل الجليدي تقول، إننا على دراية بالأزمة ونعمل ما علينا فعله وستعلمون أن كنا قمنا بواجبنا

في الوقت نفسه، سجلت آلاسكا أعلى درجة في تاريخها حيث بلغ متوسط درجة الحرارة في ألاسكا في يوليو الماضي 14.5 درجة مئوية ما يزيد بنحو 3 درجات مئوية عن المتوسط العام

الأمر الذي أدي لنفوق عدد كبير من الأسماك

في ظاهرة مجهولة.. نفوق 20 حوتا في أيسلندا

فضلاً عن محاصرة عدد من السائحين نتيجة الإنهيارات الأرضية الناتجة عن ذوبان الثلوج

توابع ظاهرة النينو.. ذوبان 11 مليار طن جليد بسبب إرتفاع حرارة الأرض