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الإطاحة بمواطن اعتدى على امرأة بمكة

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1440 هـ      19 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى على امرأة في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة .

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم ( معتدي على فتاة بمكة ) والذي يظهر فيه قيام شخص بالإعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر

 وقال انه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

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