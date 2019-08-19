اعتماد 80 مدرسة لتنفيذ مبادرة بوابة المستقبل بالطائف

الطائف : البلاد

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تقنية المعلومات في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة بوابة المستقبل ( التحول نحو التعلم الرقمي ) ، بتدريب 80 قائد وقائدة مدرسة بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات وعدد من مديري ومديرات الإدارات.

وقد اقرت وزارة التعليم 80 مدرسة بالطائف لتنفيذ مبادرة بوابة المستقبل خلال العام الدراسي الحالي 1440 / 1441 هـ بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم.

وتستهدف المبادرة قادة المدارس والوكلاء، والمرشدين الطلابيين ، والمشرفين التربويين ، بالإضافة منسقي البرنامج في المدارس ، ومدير النظام في إدارة التعليم ، ومدربي إدارة التدريب .

وتعد مبادرة بوابة المستقبل من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحوّل نحو التعليم الرقمي، حيث اتخذت من الطالب والمعلم نواة العملية التعليمية محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وتهدف المبادرة التي تعد واحدة من مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم ، والتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية ، وتوسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية ، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين ، بالإضافة إلى تمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل ، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

من جانبه ، حث المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي قادة المدارس المستهدفين في المبادرة ، على تحقيق أهداف المبادرة ، لكونها تساهم في تطوير العملية التعليمية ، وتنعكس إيجاباً على البيئة التعليمية كاملة