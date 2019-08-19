إليسا تعلن اعتزالها الفن بسبب “المافيا”

بيروت : متابعات

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا ، اليوم الإثنين، اعتزالها الغناء، في خبر شكّل صدمة لجمهورها في العالم العربي.

وخرجت إليسا بهذا التصريح عبر حسابها على “تويتر”، حيث أكدت أن “ألبومها الجديد الذي ينتظره جمهورها سيكون الاخير، وستختتم به حياتها الفنية”.

وقالت: “أعد هذا الألبوم الجديد بكثير من المحبة والعاطفة، وسيكون الأخير في عملي الفني”.

ولفتت الفنانة التي شفيت مؤخراً من مرض السرطان أنها “تتخذ هذا القرار وقلبها حزين”

وأكدت أنها مقتنعة بهذا القرار قائلة: “لا يمكنني العمل في حقل يشبه المافيا

كما أنها لن تستطيع أن تكون منتجة أكثر من ذلك”.