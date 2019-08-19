إطلاق تطبيق «رئاسة الهيئة» على الهواتف الذكية

الرياض ـ البلاد

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق “رئاسة الهيئة “على الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على آخر أخبار ونشاطات الرئاسة بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

وقال الدكتور السند : نحمد الله جل وعلا على ما يسر وأعان وسدد لتحقيق أهداف ورسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما لديها من صلاحيات وأنظمة وتنظيمات وتعليمات على ضوء توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله –, مبيناً أن الرئاسة العامة في مجالات أعمالها واختصاصاتها تسعى إلى العمل وفق أكمل وجه وأحسن صورة، لا سيما في تسخير تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الرئاسة والمستفيدين من أعمالها وفعالياتها ومناشطها.

وقال معاليه: اليوم – بحمد الله جل وعلا – تطلق الرئاسة هذا التطبيق الحيوي والعملي الذي يسهل على من يريد الاستفادة مما لدى الرئاسة من خدمات توعوية وتوجيهية وميدانية، والتواصل مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جهته أوضح فضيلة مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الدكتور عبدالمجيد بن محمد الوعلان، بعض مزايا التطبيق وما فيه من خدمات مجتمعة في منصة واحدة، وإمكانية استخدام خدمة النفاذ الوطني للدخول على التطبيق من خلال مركز المعلومات الوطني، وإتاحة ذلك عبر التسجيل في التطبيق والتحقق بالارتباط مع خدمة (أبشر).

وبين الوعلان أن التطبيق يوفر لوحة معلومات للمستفيد يستطيع من خلالها متابعة طلباته التي قدمها، مشيراً إلى التكامل والارتباط بين موقع الرئاسة العامة والتطبيق، وأن ما يضاف في موقع الرئاسة العامة يخرج مباشرة في التطبيق من أخبار أو كتيبات أو مرئيات وصوتيات، وأن صغر الحجم وسهولة التحكم في محتوى التطبيق تعد من أهم مميزاته, مشيراً إلى أن طالب الخدمة يستطيع أن يعلق عليها من خلال التطبيق، وأن يحدِّث طلبه ويضيف عليه المعلومة التي يريدها، مبيناً احتواء التطبيق على 8 خدمات إجرائية و8 خدمات معلوماتية.