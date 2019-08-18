خاص البلاد – نيفين عباس

لكبسة اللحم طرق عدة لعملها، نقدم لكِ اليوم منها طريقة عمل كبسة باللحم الضأنى مع أرز بنكهة عربية رائعة

المقادير اللازمة لعمل كبسة اللحم الضأنى

لحم ضأنى

أرز طويل الحبة بسمتى

أعواد دارسين

مسمار

حب هيل

لومى مجفف

ورق غار

بهارات

ملح وفلفل إسود

هرد

ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة

بصلة مفرومة

ماء مغلى

فلفل أخضر حار

سمن بلدى مصنوع من الشحم (يمكن معرفة طريقة عمله من هنا)

مكسرات محمصة

طريقة عمل كبسة اللحم الضأنى

فى قدر عميق، نضع القليل من السمن البلدى المصنوع من الشحم

ثم يوضع البصل للسمن ويقلب جيداً

يضاف اللحم للبصل مع اللومى وورق الغار والهيل والدارسين والمسمار والبهارات والفلفل الأخضر الحار

تقلب المقادير جيداً حتى يتغير لون اللحم

ثم تضاف الصلصة المركزة للخليط وتقلب دقيقة

ثم تضاف الماء المغلى للمزيج وتقلب مرة أخرى

تترك حتى تغلى ويدخل اللحم فى مرحلة النضج

يوضع الأرز بعد أن يغسل للحم مع الهرد والملح

يترك المزيج حتى تمام نضج الأرز

ثم تغرف الكبسة

وتقدم بعد أن تزين بالمكسرات المحمصة