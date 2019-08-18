غرفة جدة تطلق المعرض السعودي الدولي لخدمات وتجهيزات وتكنولوجيا التعليم

جدة – عبدالهادي المالكي

تطلق غرفة جدة غداً “الاثنين” فعاليات المعرض السعودي الدولي لخدمات وتجهيزات وتكنولوجيا التعليم والتدريب بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة تعليم محلية ودولية من المملكة والولايات المتحدة الامريكية والإمارات وتركيا ولبنان والبحرين وسويسرا ومجموعة من معاهد التدريب العالي وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات .

ويستعرض الحدث الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام أحدث المستجدات في مجال التعليم والتدريب ، ويعد فرصة للزوار للاطلاع على المعلومات والاستشارات المناسبة حول الفرص الدراسية والتوجهات المهنية من ممثلي الجامعات المحلية والدولية والالتقاء بالمسؤولين في هذه المؤسسات التعليمة للتعرف أكثر على الفرص المناسبة له وتبادل المعرفة والخبرات والأفكار والمعلومات .

ويأتي تنظيم المعرض السعودي الدولي للتعليم والتدريب في نسخته الاولي تماشياً مع ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم متواصل لتطوير قطاع التعليم العام والعالي وقطاع التدريب والتأهيل ، والذي ظهر جلياً ضمن رؤية المملكة 2030 ، فقد شهدت تلك القطاعات الحيوية نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية .

من جانبها أكدت اللجنة المنظمة للمعرض أهمية هذا الحدث الكبير لتوفير مظلة محلية واقليمية ودولية تعزز فرص التواصل بين مختلف المؤسسات التعليمية وبحث أحدث الأدوات والمستجدات والتخصصات الحديثة ومساهمته في تطوير المنظومة التعليمية مشيرة إلى أن المعرض سيشمل ورش العمل المتخصصة ، بمشاركة متخصصين وباحثين في مجالات المعرض المتنوعة ، حيث ستقام هذه الورش بالتزامن مع المعرض في قاعات مخصصة ومزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة .