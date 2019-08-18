خبراء التغذية يجيبون.. ماذا تفعل الموتزاريلا بمرضى ضغط الدم؟

استخدامات جبن الموتزاريلا أصبحت كثيرة ومتنوعة، ما يزيد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك النوع من الجبن على الصحة العامة.

صحيفة “إكسبريس”، أوردت تقريرا يتضمن أن جبنة الموتزاريلا تعد أفضل طعام للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للتقرير الذي نقلته “سبوتنيك”، عن خبراء التغذية، فإن ذلك نظرًا لقلة الملح والدهون في هذا المنتج.

وقالت خبيرة التغذية سارا شينكر، إن كثير من الناس يختار الجبن لخفض ضغط الدم، لكن إن كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول عليك الانتباه لتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

وبجانب جبن الموتزاريلا، ينصح أخصائي التغذية أيضًا بتناول اللبنة أو القريشة والجبن الأبيض.

كما ينصحون بتناول جبن الماعز، لأن هذه المنتجات تزود الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه، بحسب الصحيفة الإنجليزية.