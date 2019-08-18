جاهزية مدينة عنيزة للتمور

عنيزة – البلاد

أعلن رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي جاهزية المدينة الغذائية لاستقبال التمور الواردة للسوق في موسم التمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية ويستمر لمدة شهرين،

وتقع المدينة على مساحة مليون متر مربع منها 75 ألف متر مربع ساحة للمزادات اليومية، وتنقسم لـ 70 مسارا وتحمل أكثر من 10 آلاف عربة ألمنيوم “ذكية” تتميز بالوزن الخفيف وسهولة وخفة التنقل، مما جعلها تشكل أهمية بالغة في جذب البائع والمشتري والمزارع والتاجر ، إضافة إلى تنظيف وتعقيم مساحة المزادات اليومية والعربات بشكل دوري حفاظاً على صحة الجميع .

وأكد المهندس خلف تكثيف الأداء في المختبر الصحي الذي يعد أحد وخطة متكاملة تتضمن تشديد الرقابة و الكشف على المنتج إضافة إلى الجولات الرقابية المتكررة للموقع وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.