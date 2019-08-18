التعدين..الثروة الواعدة للإيرادات غير النفطية للمملكة

جدة – البلاد

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ارتفاع عدد المجمعات التعدينية إلى 373 مجمعا وعدد التراخيص إلى 2089 ترخيصًا ، موضحة أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي بلغت حوالي 64 مليار ريال، ويوفر القطاع نحو 250 ألف فرصة عمل.

ويمثل قطاع التعدين رصيدا استراتيجيا من الثروة الطبيعية لمستقبل استثماري واعد لتنويع مصادر الدخل الوطني ، حيث يقدر حجم الخامات التعدينية في المملكة ، بحسب وزير الطاقة المهندس خالد الفالح ، بنحو 5 تريليون ريال لم يتم استغلالها ، ومن المتوقع أان يضيف هذا القطاع نحو 97 مليار ريال للناتج المحلي الاجمالي.

وتستهدفت رؤية 2030 النهوض بهذا القطاع التعديني الذي لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دون المأمول، إذ لا تتجاوز 2.5 %، وأن المكتشف منها لا يتجاوز 50 % مما هو موجود في باطن الأرض ، وفي ضوء هذه المقومات الكثيرة حددت المملكة الفرص المستقبلية الواعدة لهذا القطاع الذي يمكنه أن يُسهم بصورة كبيرة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية للصناعة السعودية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لدخول المجال للتنقيب عن الثروة المعدنية، وتعد مدينة وعد الشمال المدينة التعدينية المتكاملة شريانا اقتصاديا في قطاع التعدين ، لما يتضمنه من نقلة نوعية في مستوى التنمية الاقتصادية وجلب التقنية.

وتعظيما للقيمة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي وفي ربيع الأول الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، ووضع حجر الأساس لمشروعات المرحلة الثانية ، وتشمل المرحلة الأولى معامل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، ومرافق إنتاج وتوفير الغاز الطبيعي، ونظام نقل الكبريت المصهور، ومحطةً لتوليد الكهرباء يعمل جزءٌ منها بالطاقة الشمسية، وخطوط سكك حديدية تربط مدينة وعد الشمال بميناء رأس الخير، وثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير لتصدير الأسمدة الفوسفاتية، ومنطقة صناعية للصناعات التحويلية، وإنشاءات البنية التحتية اللازمة للمصانع والمنطقة السكنية ، فيما تشمل المرحلة الثانية معملاً للأسمدة الفوسفاتية، ومعهداً تقنياً متخصصاً، ويبلغ حجم الاستثمار في مرحلتي مدينة وعد الشمال حوالي 85 مليار ريال.

ومع استكمال المرحلة الثانية للمدينة، من المتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تسعة ملايين طن سنوياً، لستُصبح المملكة ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم ، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3%، أي ما يقدر بحوالي 24 مليار ريال سنوياً، وتعزيز نسبة المحتوى المحلي في أعمال ومشروعات المنظومة للصناعات التعدينية ، وتوفير فرص عمل تزيد على 30 ألف وظيفة.

وتمتاز مدينة وعد الشمال بثراء فرصها الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في المجالات الصناعية المتعددة كالصناعات الأساسية والتي يندرج تحتها: حامض الفوسفوريك، فلوريد الألمنيوم، بوتاس، أملاح الكيميائية، رماد الصودا. أما الصناعات التحويلية: مجمع الزجاج (تعويم، والحاويات، والألياف الزجاجية)، الصابون والمنظفات، تغذية الحيوان بريمكس، الدهانات، الألومنيوم المصب، معدن المغنيسيوم، معدن السليكون، إنتاج الغاز الصخري. وبالنسبة لصناعات التكنولوجيا: مجمع البلاستيك (الأنابيب، والتغليف)، مجمع وحة للطاقة الشمسية (زجاج، وقذف، والسيليكون، والمعادن، والتجمع)، الغاز الصخري – الطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية المحتملة.

النمو غير النفطي

وتحقق المملكة نتائج اقتصادية متسارعة مع معدلات النمو القياسي للإيرادات غير النفطية بنهاية النصف الأول من العام الحالي ، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية التقديرات الأولية، لتبلغ الإيرادات الغير نفطية نحو 162.1 مليار ريال بنمو 14.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من 70 % مقارنة بالعام الأسبق 2017 ، ومن المتوقع وفق التقديرات ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2019 إلى 313.4 مليار ريال. ويأتي ذلك ثمرة للمبادرات والإصلاحات الإقتصادية حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية حينها بنحو 37.6 % كأعلى نمو سنوي لها منذ عام 2010 .