“ولاد رزق2” يحقق رقماً قياسياً في تاريخ السينما المصرية

حقق فيلم ولاد رزق 2 “عودة أسود الأرض” رقما قياسيا جديداً فى تاريخ السينما المصرية، بتحقيق أعلى إيراد يومي فى تاريخها بحوالي 8 ملايين و400 ألف جنيه، وبذلك يكون تفوق ولاد رزق علي فيلم “كازابلانكا” الذى حقق فى عيد الفطر الماضي 8 ملايين و51 ألف جنيه (كإيراد يومي).
وتصدر فيلم (ولاد رزق 2) شباك التذاكر محققاً إيراد يقترب من 50 مليون جنيه خلال 8 أيام، ليتخطى بذلك فيلم (الفيل الأزرق 2) بطولة كريم عبد العزيز ، والذى كان متصدر شباك التذاكر لمدة 16 يوم، والذى حقق 74 مليون و579 ألفا و 645 جنيها خلال 23 يوم من عرضه.