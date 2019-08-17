الفن

“ولاد رزق2” يحقق رقماً قياسياً في تاريخ السينما المصرية

فرناس حفظيaccess_time15 / ذو الحجة / 1440 هـ      17 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حقق فيلم ولاد رزق 2 “عودة أسود الأرض” رقما قياسيا جديداً فى تاريخ السينما المصرية، بتحقيق أعلى إيراد يومي فى تاريخها بحوالي 8 ملايين و400 ألف جنيه، وبذلك يكون تفوق ولاد رزق علي فيلم  “كازابلانكا” الذى حقق فى عيد الفطر الماضي 8 ملايين و51 ألف جنيه (كإيراد يومي).

وتصدر فيلم (ولاد رزق 2) شباك التذاكر محققاً إيراد يقترب من 50 مليون جنيه خلال 8 أيام، ليتخطى بذلك  فيلم (الفيل الأزرق 2) بطولة كريم عبد العزيز ، والذى كان متصدر شباك التذاكر لمدة 16 يوم، والذى حقق 74 مليون و579  ألفا و 645 جنيها خلال 23 يوم من عرضه.

ويشارك فى بطولة فيلم “ولاد رزق 2” أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي واحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين، إضافة إلى ضيوف الشرف من النجوم يسرا وأصالة وسيد رجب وإياد نصار وغادة عادل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز،وطارق العريان وموسى عيسى،والطاهر ميديا برودكشن.

vernas hefzy

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